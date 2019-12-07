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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاصمة عربية تباغت الجميع وتصعق مليار مسلم بفرض رسوم مالية على المصلين( شاهد بالصورة اللوحة التي تحدد أسعار رسوم الصلوات الخمس + صلاة الجمعة )

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