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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..ديوان البلاط السلطاني يباغت كل العمانيين ويصدر قبل قليل بيان رسمي صادم ومفجع عن صحة السلطان قابوس والحزن والبكاء يعم كل مدن السلطنة ( صورة )

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