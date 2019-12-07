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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ..قطر تباغت الجميع بقرار مصيري خطير سيقلب الطاولة على راس الامارات ويجعل الملك سلمان ولي عهده ينهون القطيعة ويعيدون العلاقة الكاملة مع قطر

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