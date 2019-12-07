مفاجأة مدوية بشأن العاصمة المدارية بافان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

كشفت محطة أرصاد مطار العاصمة عدن، صباح اليوم السبت، عن انحراف العاصفة المدارية بافان، إلى شمال غرب الصومال.



وأرجعت تحول مسارها إلى وجود كتل جافة في شبه الجزيرة العربية، حالت دون أن تتوغل العاصفة باتجاه الشمال.

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وكشفت عن تراجع قوة العاصفة الإعصارية بافان، مع وصولها إلى السواحل الشمالية، لمستوى ضغط جوي عميق، بسرعة رياح سطحية وصلت إلى 30 عقدة.

وحذرت من استمرار تأثيرات العاصفة المدارية على سواحل الجنوب وخليج عدن، بسبب رياحها السطحية الشديدة.