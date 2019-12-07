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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة مدوية بشأن العاصمة المدارية بافان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
كشفت محطة أرصاد مطار العاصمة عدن، صباح اليوم السبت، عن انحراف العاصفة المدارية بافان، إلى شمال غرب الصومال.
وأرجعت تحول مسارها إلى وجود كتل جافة في شبه الجزيرة العربية، حالت دون أن تتوغل العاصفة باتجاه الشمال.
وكشفت عن تراجع قوة العاصفة الإعصارية بافان، مع وصولها إلى السواحل الشمالية، لمستوى ضغط جوي عميق، بسرعة رياح سطحية وصلت إلى 30 عقدة.
وحذرت من استمرار تأثيرات العاصفة المدارية على سواحل الجنوب وخليج عدن، بسبب رياحها السطحية الشديدة.
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