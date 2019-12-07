الزعتر: تصريحات الجبواني والميسري تنسجم مع خطاب الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن تصريحات صالح الجبواني وأحمد الميسري التي تتوافق مع خطاب الحوثي في التهجم على التحالف العربي ومحاولة ضرب العلاقة بين التحالف العربي والشعب اليمني، تضع الشرعية اليمنية في إحراج.



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وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: مطلوب من الشرعية اليمنية أن تحدد موقفها من هذه الأصوات المحسوبة عليها، وأن تتطهر من هذه الأصوات.

وذكر أن مثل هذه التصريحات تؤكد أن الشرعية اليمنية مخترقة ولن تنجح في تثبيت شرعيتها مالم تتخلص من هذه الأصوات التي تحاول إبقاء الشرعية اليمنية في دائرة الإحراج.