أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر/ كانون الأول، 2019 وهي كالتالي:

عدسة "الخليج 365" تلتقط صورا ساحرة لساحل المكلا بالتزامن مع الأجواء الشتوية السبت 7 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/440231/ البحسني يتفقد سير الدراسة بكلية الشرطة بحضرموت ويشيد بمستوى الإنضباط.. صور السبت 7 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/440238/ تقنية VIR تحرم حكامنا من المشاركة في خليجي 24 السبت 7 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/440239/ الخنبشي والبحسني يفتتحان مشروع إعادة تأهيل مبنى البنك الأهلي بالمكلا السبت 7 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/440240/ أمنية مأرب تعلن إنهاء تمرد لمليشيا مسلحة في مديرية الوادي السبت 7 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/440241/ حصريا.. عازف السمسمية الحضرمي علي صبري في معزوفة جديدة “فيديو“ https://www.elyamnelaraby.com/440242/ Advertisements مأرب.. مكتب الخدمة المدنية يتسلم صور البطائق الالكترونية لموظفي التربية السبت 7 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/440243/ المليشيا تنفذ حملة مداهمات في قعطبة بمحافظة الضالع السبت 7 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/440254/ محروس يعلن سقطرى محافظة منكوبة إثر إعصار "بافان" السبت 7 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/440259/ وزير الإعلام: شحنة الأسلحة الإيرانية تدحض مزاعم المليشيا الحوثية عن التهدئة السبت 7 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/440262/ البيضاء.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الزاهر السبت 7 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/440271/ فريق مهندسي الصندوق الاجتماعي للتنمية في زيارة لمديرية حات بالمهرة السبت 7 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/440277/ محافظ سقطرى يتفقد البيوت المتضررة من الأمطار السبت 7 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/440281/

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