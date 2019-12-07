شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ سقطرى يتفقد البيوت المتضررة من الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 الخليج 365 - سقطرى تفقد محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس ، اليوم ، عدد من البيوت المتضررة في حديبو ،جرا الأمطار التي شهدتها المحافظة.

Advertisements وأكد محافظ سقطرى حرص السلطة المحلية على رفع كميات المياه المتراكمة في الشوارع العامة التي خلفتها الحالة المدارية (باڤان) على ارخبيل سقطرى وسقوط الأمطار الغزير على المحافظة. ووجه محروس الجهات المعنية في السلطة برفع كميات المياه من الشوارع وفتح الحواجز لانسياب المياه المتراكمة في شوارع مدينة حديبو وخاصة في حي 14 اكتوبر . وعبر المحافظ محروس عن شكره لبرنامج اعادة إعمار وتنمية اليمن و مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية نظير جهودهم ودعمهم في فتح الطرقات وإزالة الحواجز وتوسعة وفتح مجاري السيول في العاصمة حديبو.

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