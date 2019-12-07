فريق مهندسي الصندوق الاجتماعي للتنمية في زيارة لمديرية حات بالمهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المهرة التقى محسن محمد مشخفي مدير عام مديرية حات رئيس المجلس المحلي، اليوم، فريق من مهندسي الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يزور المديرية حاليا لإجراء دراسة فنية لمشروع مياه بالمديرية.

Advertisements وخلال اللقاء تم النزول الى المواقع المستهدفة للمشروع للبدء عمليا باجراء الدراسات الفنية الذي يحتاجها مشروع مياه مديرية حات والذي سيعود بالنفع على وضمان جودة الخدمة للمستهلكين من ابناء المديرية. رافقة الشيخ محمد سالم جبز مدير عام فرع مؤسسة المياه في مديرية حات وألاخ سعيد سعد رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمديرية.

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