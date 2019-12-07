شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق من هي.. أول دولة خليجية تفتح أبوابها لاستقبال الإسرائيليين .. وصحيفة عبرية تكشف (تفاصيل... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة "أيديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن مسؤولين إماراتيين ونظرائهم الإسرائيليين التقوا مؤخرا، لتسوية ملف دخول السياح الإسرائيليين إلى الإمارات.

مشيرة إلى ان "دبي" قررت فتح أبوابها لاستقبال الوفود الإسرائيلية، بعد نهاية معرض "إكسبو 2020" والتي تشارك فيه إسرائيل بجناح كبير.

وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، إلا أن وزراء إسرائيليين زاروا الإمارات علانية ، وفي عام 2018 عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في بطولة الجودو التي أقيمت بـ"أبو ظبي" بعد أن فاز مشارك إسرائيلي فيها بميدالية ذهبية.

جديد "الخليج 365"

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ونقلت الصحيفة عن محمد خاطر مساعد مدير التخطيط السياحي قوله :" اعتقد إنهم إن شاء الله سيأتون للزيارة أيضا بعد المعرض، يتوافد حتى الآن مئات الإسرائيليين، على البلاد وسنكون سعداء لاستضافتهم جميعا", وقال مسؤول في "أكسبو" للصحيفة إن هناك اتصالات على أعلى مستوى بين الإمارات وإسرائيل للسماح لمن يحملون جوازات سفر إسرائيلية بدخول الإمارات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي مقرب من القيادة السياسية بالإمارات قوله إن الأخيرة ستسمح أيضا لرجال الأعمال الإسرائيليين بدخول الإمارات وليس السياح.

ويتوقع الإماراتيون ان يستقطب معرض "إكسبو 2020" الذي سيتمر من 20 أكتوبر إلى 20 إبريل 25 مليون زائر للإمارات.