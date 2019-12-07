شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر عسكري إن وفداً عسكرياً سعودياً يضم ضباطا في اللجنة الخاصة بتنفيذ بنود الملحقين العسكري والأمني في إتفاق الرياض وصل إلى محافظة أبين.

وحسب المصدر فقد وصل الوفد إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين حيث تتمركز القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، قبل أن يتحرك الوفد صوب بلدة شقرة الساحلية شرق زنجبار موقع تمركز القوات التابعة للحكومة الشرعية اليمنية.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وقال المصدر إن زيارة الوفد العسكري السعودي تأتي في إطار الإشراف على عملية انسحاب قوات الطرفين من مواقعها الحالية والعودة إلى مواقعها السابقة قبيل أحداث أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وأفاد المصدر أن الوفد العسكري السعودي عقد لقاءات منفصلة مع قادة القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة المعترف بها دولياً وناقش معهم تنفيذ عملية انسحاب القوات لكن المصدر قال إن القوات التابعة للطرفين لم تنسحب حتى الآن عقب أكثر من عشر ساعات على زيارة الوفد السعودي.

ومضت حتى الآن قرابة الشهر دون تنفيذ ثلاثة من أبرز بنود الملحقين والعسكري والأمني لإتفاق الرياض.

وينص اتفاق الرياض الذي وقع في الخامس من نوفمبر الماضي على تعيين محافظ ومدير لأمن العاصمة المؤقتة عدن، وبدء إنسحاب القوات التابعة للطرفين وعودتها إلى مواقعها السابقة، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط التابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن.

كما ينص الإتفاق على تنفيذ هذه البنود بعد 15 يومًا من التوقيع عليه.