شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر الحزن یجتاح الوسط الفني بعد اعلان وفاة الفنان محمد فؤاد ..ونقابة المھن تصدر بیان طارئ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصدرت شائعة وفاة محمد فؤاد، مؤشر البحث جوجل في مصر، رغم النفي المتكرر من نقابة المھن الموسیقیة ومن الفنان نفسھ لوجود أي تدھور في حالتھ الصحیة، بل وبعد خروجھ من المستشفى بالفعل.

وكشف الفنان محمد فؤاد عن تطورات حالتھ الصحیة في أول تصریح بعد خروجھ من المستشفى الذي كان یتلقى بھ العلاج، أنھ تعرض منذ أیام قلیلة إلى وعكة صحیة شیدیة عبارة عن ارتفاع في ضغط الدم.

ووجھ محمد فؤاد الشكر لجمھوره في مصر والوطن العربي، بعد الوعكة الصحیة التي تعرض لھا خلال الیومین الماضیین، وأظھرت لھ الحب الحقیقي من جانب الجمھور.



وقال فؤاد: "خالص شكري وحبي وتقدیري لجمھوري العزیز على قلبي، وبفضل الله وبفضل دعواتھم تحسنت أحوالي الصحیة بشكل كبیر، وأقضي فترة النقاھة حالیًا في منزلي ووسط أسرتي".

وأضاف أنھ تلقى آلاف المكالمات من مصر والوطن العربي للاطمئنان علیھ. كان الفنان محمد فؤاد تعرض مؤخ ًرا لوعكة صحیة دخل على إثرھا أحد المستشفیات الخاصة، وجرى نقلھ للعنایة المركزة. وشھدت حالتھ الصحیة تحسنًا ملحو ًظا، فقرر الأطباء نقلھ إلى غرفة عادیة ثم خروجھ أمس من المستشفى، غیر أنھ ما زال یخضع للعلاج تحت الملاحظة لحین التماثل للشفاء بشكل تام



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