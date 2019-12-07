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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ...الرئيس الامريكي يباغت الجميع ويتصل بالملك سلمان يعد هجوم الشمراني على القاعدة الامريكية ( شاهد ماذا قال ترامب للملك سلمان )



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي قدم تعازيه لضحايا هجوم القاعدة البحرية في فلوريدا.

وقال ترامب إن الرجل الذي أطلق الرصاص لا يمثل بأي حال مشاعر الشعب السعودي‎.

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وردنا الان ...الرئيس الامريكي يباغت الجميع ويتصل بالملك سلمان يعد هجوم الشمراني على القاعدة الامريكية ( شاهد ماذا قال ترامب للملك سلمان )

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وقالت السفارة السعودية في أمريكا في بيان إن الملك سلمان عبر في اتصال مع ترامب عن الحزن والأسى بسبب حادث إطلاق النار في فلوريدا.

وأضاف البيان أن العاهل السعودي قال إن مرتكب هذه الجريمة الشنيعة لا يمثل الشعب السعودي الذي يعتبر الأمريكيين أصدقاء.

ووقع الهجوم في غرفة دراسة في قاعدة بينساكولا، وفق ديفيد مورغان، وهو مدير شرطة المقاطعة، من دون توضيح اسم المنفذ أو دوافعه.

وبحسب الحصيلة الأولية، فإنّ الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة سبعة آخرين، بالإضافة إلى مقتل المهاجم.

وقال مورغان إنّ عنصرين ”قضيا“ على المهاجم، وقد أصيبا خلال عملية تبادل إطلاق النار.

واضاف في مؤتمر صحافي أنّ ”استعراض مسرح الجريمة يشبه استعراض مكان تصوير فيلم (…) لم نكن نتوقع شيئا كهذا عندنا“.

وقال شاهد يدعى جيف برغوش لصحيفة ”نيوز جورنال“ المحلية، وهو عامل في القاعدة، أنّ ”نحو مئة عربة تابعة لقوات الأمن انتشرت في المكان“.

وتضم قاعدة بينساكولا نحو 16 ألف جندي، ويعمل فيها نحو 7 آلاف مدني. كما تضم فرقاً للاستعراض الجوي على غرار فريق ”الملائكة الزرق“.

وتستخدم القاعدة القوات البحرية الأميركية لبرامج تدريب مخصصة لجنود الدول الحليفة.