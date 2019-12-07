شكرا لمتابعة خبر عن السعودية تحسم امرها وتحدد موقفها من مواجهات شقرة بين الانتقالي والشرعية ..شاهد بالصورة الخطوة الرهيبة للقوات السعودية التي اثلجت صدر عيدروس الزبيدي وكل الجنوبيين( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - السعودية تحسم امرها وتحدد موقفها من مواجهات شقرة بين الانتقالي والشرعية ..شاهد بالصورة الخطوة الرهيبة للقوات السعودية التي اثلجت صدر عيدروس الزبيدي وكل الجنوبيين( صورة )

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تحسم امرها وتحدد موقفها من مواجهات شقرة بين الانتقالي والشرعية ..شاهد بالصورة الخطوة الرهيبة للقوات السعودية التي اثلجت صدر عيدروس الزبيدي وكل الجنوبيين( صورة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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