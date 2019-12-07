البيضاء.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الزاهر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ البيضاء شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة، اليوم السبت، كانون الأول 07، 2019، هجوما على مواقع للمليشيا في محافظة البيضاء وسط اليمن.

Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش هاجمت مواقع للمليشيا في مديرية الزاهر بالمحافظة. وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة بين الطرفين اندلعت إثر الهجوم وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وأشارت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات الني استمرت لساعات

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