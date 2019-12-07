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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمنية مأرب تعلن إنهاء تمرد لمليشيا مسلحة في مديرية الوادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ مأرب
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن إنهاء قواتها "تمردا لمليشيا مسلحة" في محافظة مأرب شرقي العاصمة صنعاء.
وأكدت اللجنة الأمنية في المحافظة، في بيان أصدرته أمس الجمعة، أن مجموعة من "عناصر خارجة عن النظام والقانون بزعامة المدعو هادي مثنى، شنت سلسلة هجمات وأعمال تخريبية في منطقة العرقين بمديرية الوادي، بما في ذلك أعمال حرابة وقطع الخط الدولي مأرب-حضرموت والاستهداف المباشر للنقاط الأمنية والعسكرية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، واستهداف ونهب وإحراق سيارات وناقلات المواطنين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين".
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