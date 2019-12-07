الخنبشي والبحسني يفتتحان مشروع إعادة تأهيل مبنى البنك الأهلي بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

افتتح نائب رئيس الوزراء سالم أحمد الخنبشي ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مشروع إعادة تأهيل مبنى فرع البنك الأهلي اليمني بالمكلا، في إطار خطة تطوير العمل المصرفي وفي سياق استراتيجية التطوير والتحديث العام للبنك الأهلي اليمني.



وطاف نائب رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت، يرافقهما رئيس مجلس إدارة البنك د.محمد حسين حلبوب، ونائب المدير العام للبنك محمد السبحي، ومدير فرع البنك بالمكلا سعيد باعباد، بصالات ومكاتب البنك الذي شهد ترميماً شاملاً، واستحداث نظام محاسبي متطور جديد وتقنيات مصرفية حديثة .

وأقيم حفل بهذه المناسبة التي تأتي متزامنة مع الاحتفال باليوبيل الذهبي ال50 لتأسيس البنك وذكرى الاستقلال الوطني ال30 من نوفمبر ، أعرب خلاله نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي عن السعادة لإفتتاح مشروع اعادة تأهيل فرع البنك بالمكلا وما شهده من تحديثات وتطوير، مؤكداً أن للبنك الأهلي جذور تاريخية عريقة ونجاحات كبيرة وارتباط وثيق مع عملائه، ولعب البنك أدواراً مشهودة في تنفيذ خطط التنمية في بلادنا ، وتصدّر المشهد المصرفي بديلاً عن البنك المركزي إبان الانقلاب الحوثي وسيطرة القاعدة على ساحل حضرموت.

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وأشاد الخنبشي بخطط التحديث لمجلس إدارة البنك وافتتاح فروع جديدة ورفدها بتقنيات العمل المصرفي الحديثة .

وقال الخنبشي إن ما تنعم به حضرموت من أمن واستقرار كفيل بالمساهمة في الدفع بعملية التنمية، وقد تم خلال الأيام القليلة الماضية افتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع تنموية شاملة في مختلف المجالات ، داعياً الجميع إلى الحفاظ على نعمة الأمن والتي بدورها ستنعكس على عجلة التنمية في المحافظة .

بدوره استعرض رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني د. محمد حلبوب مشاريع التحديث التي يشهدها البنك، مشيراً إلى ان البنك بصدد افتتاح فرعه الجديد يوم غد بمدينة الشحر ، وقريباً افتتاح مبنى فرع سيئون من 9 أدوار ، ودراسة إنشاء فرع للبنك بمديرية غيل باوزير .

وجرى في الحفل تكريم المحافظ البحسني بدرع البنك، عرفاناً باهتمامه الكبير بالقطاع المصرفي ودعمه لنشاط فروع البنك بحضرموت .

حضر الافتتاح عدد من أعضاء مجلس النواب ومديرو عدد من المرافق الحكومية والمصرفية ورجال الأعمال وعملاء البنك .