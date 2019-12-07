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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقنية VIR تحرم حكامنا من المشاركة في خليجي 24 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات خاصة
أوضح مصدر مسؤول أن سبب عدم مشاركة حكامنا في بطولة خليجي 24 بقطر يعود إلى تقنية "VIR" كون نظام وبروتوكول الفيفا لا يسمح للحكم المشارك الا برخصة VIR وان تكون مطبقة ببلده!
مضيفا في سياق تصريحه إلى أن حكام العراق والبحرين اضافه إلى الحكام اليمنيين حرموا من المشاركة في تحكيم مباريات البطولة وظلوا كحكام احتياط.
لافتا الى ان اللجنة المنظمة للبطولة الخليجيه استعانت بطواقم تحكيميه من فرنسا وبلجيكا وسويسرا واليابان.
مشيرا في ختام تصريحه الى ان كرة القدم اليوم تتطور وتتغير قوانينها وانظمتها بين حين وآخر وهو مايحتم على مسئولينا متابعة هذه التطورات بتأهيل حكامنا وتطوير البنية التحتيه للرياضة بشكل جيد.
الجدير ذكره أن حكامنا امين حميد ردمان واحمد عون عثمان وداود بن مهري تم استدعائهم من قبل لجنة الحكام الخاصة بالبطولة للمشاركة في تحكيم مباريات البطولة الرابعة والعشرين.
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