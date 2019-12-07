نقابة المعلمين والتربويين الجنوبين بحضرموت تصدر بيانا.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

دعت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبين بمحافظة حضرموت كافة منتسبيها لتنفيذ وقفة احتجاجية اليوم السبت تعبيرا عن رفضهم لانعقاد حفل اشهار الائتلاف الوطني الجنوبي.



وقالت النقابة في بيان لها تلقى "الخليج 365" نسخة منه ننشره كما ورد :

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بيان صادر عن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبين بمحافظة حضرموت

لقد تابعت النقابة الدعوات لعقد مايسمى الائتلاف الوطني الجنوبي فرع حضرموت والذي يعد خطوة من قبل جناح الاخوان في السلطة الشرعية والذي يحاول خلط الاوراق في هذه المرحلة بدعوات مشبوهه لاعاقة مشروعنا الجنوبي واعادة متنفذيهم باشكال جديدة وخصوصا بعد اتفاق الرياض والتوقيع عليه .

ورغبة ذلك الجناح الاخواني لعمل العراقيل لاسقاط اتفاق الرياض فبادر هذا الجناح من الشرعية لخلق الذرائع ، وعليه فان نقابة المعلمين الجنوبيين بمحافظة حضرموت تدعوا كل منتسبيها الى الوقوف ضد مثل هذه الافعال وذلك باقامة وقفة احتجاجة صباح يوم السبت الموافق 2019/12/07م امام قاعة الماهر بمديرية سيئون مقر انعقاد ذلك الائتلاف تعبيرا عن رفضنا لتك الممارسات التي تعمل على شق الصف الجنوبي والالتفاف على اتفاق الرياض ومخرجاته.