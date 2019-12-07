شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المغامسي يفاجئ بشأن الأمير الراحل ‘‘بن عبدالعزيز’’ ويسأل الله أن يعفو عنه (ماذا قال) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعى إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، الأمير متعب بن عبدالعزيز، مشيراً إلى موقف جمعه به قبل سنوات. وقال المغامسي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “زرتُ الأمير متعب – رحمه الله – في المستشفى قبل سنوات في بداية مرضه، وكان المصحف قريباً منه، فأظهرتُ فرحي بذلك ، فقال لي: (لا خير فينا إنْ لم يكن القرآن قريباً منّا)”، داعياً الله أن يعفو عن الأمير الراحل ويتغمده برحمته. جديد "الخليج 365" Advertisements وأعلن الديوان الملكي أمس الاثنين، وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز، ومن المقرر أداء صلاة الميت عليه بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض عصر اليوم، ثم في المسجد الحرام بمكة المكرمة عقب صلاة العشاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. المغامسي يفاجئ بشأن الأمير الراحل ‘‘بن عبدالعزيز’’ ويسأل الله أن يعفو عنه (ماذا قال) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.