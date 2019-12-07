شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بطريقة لاتخطر على بال ..سيدة تقتل زوجها بعد لهذا السبب الصادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد ليلة حميمية.. أقدمت امرأة أجنبية على قتل زوجها بطريقة وحشية وهو نائم بإسطنبول.

وفي تفاصيل الجريمة ذكرت صحيفة حريت أن الجريمة وقعت في تمام الساعة 5.30 الاحد الماضي في حي نوري باشا باسطنبول حيث أقدمت الزوجة على قتل زوجها بفأس لتنهي معاناة 11 عاماً.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجة طلبت من الجيران ابلاغ الشرطة عن الجريمة التي ارتكبتها .

وسلمت نفسها للشرطة قائلة -وفق الصحيفة – لقد كنت أعاني منذ 11 عاماً وأردت أن أضع حداً لهذه المعاناة.

واعترفت أنها قتلت زوجها بتوجيه عدة ضربات على رأسه وهو نائم للتخلص منه.

وفتحت قوات الدرك تحقيقًا في ملابسات الجريمة.

بدورها هرعت فرق الإسعاف إلى المكان وأعلنت عن وفاة الزوج في مسرح الجريمة.

وبحسب الصحيفة فإن الزوجة أم لطفلين تم تسليمهم لمركز الرعاية الطفولة بإسطنبول.

نيوترك بوست