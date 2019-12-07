شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : ولي العهد السعودي في موقف صعب لأول مرة .. أمام أمراء ’’آل سعود’’ ووكالة "رويترز تكشف معلومات وتفاصيل صادمة عن مايحدث داخل الأسرة الحاكمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصرع مدير امن عدن شلال شايع على يد شاب يمني سدد له طعنة غادرة في العنق في احد مطاعم ابو ظبي (شاهد صورة شلال شايع وهو مضرج بدمائه ) ماعجز عنه التحالف والشرعية حققه هؤلاء الابطال خلال 24 ساعة فقط في قلب العاصمة صنعاء .. ويجبرون الحوثيين على رفع الرأية البيضاء وابو علي الحاكم يبكي من القهر (صورة وتفاصيل طارية) وردنا الان : ميليشيا الحزام الأمني تنسحب إلى معسكرها 7 اكتوبر .. وقوات الحماية الرئاسية في طريقها نحو العاصمة عدن رئيس الوزراء السوداني : لا حل عسكري في اليمن .. وجنودنا سيعودون تدريجياً

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