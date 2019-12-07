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عدن - ياسمين التهامي - السبت 07-12-2019? - آخر تحديث السبت 7-12-2019? إبنة علي البخيتي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصوره صادمه تخالف فيها العادات والتقاليد اليمنيه "صور" نشر ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي صورة قيل إنها لبنت السياسي علي البخيتي ( توجان). وقال الناشطون في بوستات لهم تابعها (يمن فويس) إن توجان البخيتي نشرت الصورة بعد وصولها في مرحلة التعليم ثالث ثانوي وإنها مش مصدقة . جديد اب برس : Advertisements

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