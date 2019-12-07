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عدن - ياسمين التهامي - "صورة " بعد وفاة شقيقتها باسبوعين فقط ... فيفي عبده تصدم حمهورها بصوره غير محتشمه
أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده ، ردود فعل غاضبة بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مرور أسبوعين فقط على وفاة شقيقتها وتغيبها عن العزاء .
حيث نشرت الفنانة المصرية ، صورة عبر حسابها على موقع ” إنستقرام ” تظهر فيها بفستان مكشوف وأرفقتها بتعليق ” أنا لا أصلح للمعاناة أنا جاية ع الدنيا أتدلع”.
جديد اب برس :
وتفاعل المتابعين مع الصورة وبعضهم عبر عن إعجابه بطرافتها واقبالها على الحياة فيما عبر آخريين عن صدمتهم وخاصة أن الصورة تم نشرها بعد أسبوعين فقط من وفاة شقيقتها .
الصدمة لم تكن الأولى حيث تغيبت فيفي عبده عن حضور عزاء شقيقتها حيث بررت ذلك بأن السبب كان الحزن الشديد والتعب بعدما ظلت مع شقيقتها الراحلة مدة طويلة في المستشفى .
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