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عدن - ياسمين التهامي - مذيع قناة الجزيره فيصل القاسم يفجر مفاجأه ويسرب وثيقه في منتهى الخطورة قائلا: وبدأت تنشكف الأسرار والفضائح

كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم عن وثيقة في منتهى الخطورة نشرتها وسائل إعلام أمريكية.

وعلق "القاسم" على وثيقة انتشرت في وشائل الإعلام الأمريكية ، قائلا: وبدأت تنشكف الأسرار والفضائح...وثيقة أمريكية جديدة توكد أن الرئيس أوباما هو الذي ضغط على روسيا للتدخل في سوريا لحماية النظام وليس العكس. وهذا هو عنوانها ANDREW EXUM HOUSE COMMITTEE OF FOREIGN AFFAIRS “CHINESE AND RUSSIAN INFLUENCE IN THE MIDDLE EAST”. جديد اب برس : Advertisements و في سياق آخر حذر القاسم المتظاهرين العراقيين مما يحاك لثورتهم قائلا: أيها الثائرون العراقيون.. انتظروا قليلاً ... أمريكا وإيران وبعض العرب يختارون لكم الآن رئيس وزراء جديداً يخدم مصالحهم في العراق، وإذا بقي عنده وقت ربما سيخدم الشعب العراقي.. باختصار: لستم أنتم من تختارون حكامكم بل قوى الاحتلال في العراق.. لهذا لا تصرخوا على البردعة وتسيبوا الحمار.

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