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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صدق أو لا تصدق.. لص يسرق لوحا شمسيا بقيمة 20 ألف ريال وينسى سلاحا بقيمة مليون ريال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات خاصة
تمكن لص يتسم بالغباء من سرقة لوح شمسي من أحد الأسطح في إحدى قرى سنحان بمحافظة صنعاء شمالي اليمن، لكنه نسي سلاحه الشخصي في السطح .
وقال مصادر محلية إن لصا قام بسرقة لوح شمسي من أحد الأسطح ولكنه نسي سلاحه الشخصي وهو عبارة عن آلي كلاشنكوف تزيد قيمته عن المليون ريال يمني .
وأضافت المصادر أن صاحب المنزل بعد انقطاع التيار الكهربائي عن البطارية وتوقف عملية الشحن صعد للسطح لكي يتفقد ألاسلاك لكنه فوجئ بعدم وجود اللوح الشمسي وبالقرب من مكانه وجد الكلاشنكوف .
وأكدت المصادر أن صاحب المنزل فقد أحد الواح الطاقة الشمسية بقيمة 20 ألف ريال ولكنه كسب مليون ريال بعد أن قام ببيع الكلاشنكوف وقام بشراء بعض المتطلبات لأسرته وتسديد ما عليه من ديون لأصحاب البقالات .
هذا والتزم السارق الصمت خوفا من الفضيحة وهو ماجعل صاحب المنزل يبيع الآلي دون تردد قائلا " السارق لديه وظيفة " بينما نحن بدون مرتبات .
الجدير ذكره أن عملية السرقة في الأرياف الشمالية تتم بالأسلحة النارية وتفشت في الفترة الأخيرة تزامنا مع انقلاب الحوثيين على السلطة وقيامها بإيقاف مرتبات الموظفين لاجبار المواطن على دعم حربها العبثية .
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