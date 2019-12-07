شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. مجهولون يغتالون ضابطا في مديرية التواهي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ عدن اغتال مسلحون مجهولون في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة ضابطا عسكريا في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

Advertisements وقالت مصادر مطلعة إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الضابط شادي حسين في مديرية التواهي. وتابعت المصادر أن الهجوم تم من على متن دراجة نارية بالقرب من سوق القات. وبينت المصادر أن شادي حسين لقي حتفه فورا, حيث يعد أحد منتسبي الخدمات الطبية

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