ملتقى قبيلة "باتيس" يكرم 170 من الطلبة المتفوقين علميا بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

استمراراً للجهود التي يقوم بها ملتقى قبيلة الباتيس تم خلال الأيام الماضية تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء القبيلة.



وتم التكريم في كل ٍ من المناطق التالية: صاط باتيس، وادي عمد، القطن، سيئون،

والمكلا، وذلك للعام الدراسي المنصرم.

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من جهته، قال مسؤول اللجنة العلمية للملتقى بحضرموت فيصل بدر باتيس إنه تم في هذا العام تكريم 170 طالب و طالبة بدروع التفوق و شهادات تقديرية ومبالغ نقدية.

و حُددت معايير التكريم بحصول الطالب على أي مركز من المراكز الخمسة الأوائل بالصف الذي يدرس فيه ، بالإضافة إلى ذلك تكريم طلاب الشهادة الصف التاسع و الثالث ثانوي الحاصلين على معدل أعلى من 80 % بالصف الثالث ثانوي و 90 % بالصف التاسع.

وأضاف، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم بالرياض تكريم الطلاب المتفوقين بالمهجر .. مشيرا إلى أنه قد لوحظ تاثير التكريم في الأعوام السابقة معنوياً على الطلاب في بذلهم للمزيد من الجهد للوصول للمراكز المتقدمة وهو مايهدف اليه الملتقى.