أمن تريم يضبط عصابة متخصصة في سرقة حافظات النقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

الخليج 365 - تريم

ضبطت الاجهزة الامنية بمديرية تريم عصابة نشل متخصص نشاطهم الاجرامي بسرقة حافظات النقود من المواطنين مكونة من خمسة أشخاص تتراوح اعمارهم مابين 21 - 28 عام من ابناء محافظة الحديدة.



حيث قام رجال البحث والتحري بعد ورود بلاغات من المواطنين بتكثيف الجهود لتحديد اماكن تواجد الجناة اسفرت تلك الاجراءات عن ضبط ثلاثة أشخاص من الجناة أمام مستشفى تريم ، فيما هرب اثنين من الجناة إلى جهة غير معلومة ولا يزال البحث جار عن البقية.

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وأشارت شرطة تريم أنه بمواجهة الجناة بالمعلومات أعترفوا في اقوالهم بارتكابهم نشل ثلاث حافظات نقود بداخلها مبلغ ثلاثة الاف وست مائة ريال سعودي 7840 درهم امارتي ومبلغ 26 ألف ريال يمني وعدد من البطائق الشخصية والمصرفية.

وأكدت شرطة تريم أنه سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإرسال ملف القضية مع المضبوطات والمتهمين إلى النيابة العامة والقضاء لينالوا جزاءهم العادل .