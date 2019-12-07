- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي حوثي يعتدي على معلمات في محافظة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
اعتدى قيادي حوثي كبير، على معلمات في إحدى مدارس البنات بمدينة البيضاء، وسط اليمن، وطردهن من مكتبهن.
وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر القيادي لدى المليشيا الحوثية الإرهابية، المدعو عبدالله أحمد الجمالي، المُعين لدى سلطتها وكيلاً لمحافظة البيضاء، وهو يشتم معلمات في مدرسة "اللسواس" بمدينة البيضاء، ويجبرهن على المغادرة تحت وطأة التهديد، بذريعة أنهن من مؤيدات الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.
وأوضحت مصادر محلية، أن المعلمات تقدمن بشكوى خطية إلى محافظ المحافظة المعين هو الآخر من قبل مليشيا الحوثي، ضد المدعو الجمالي، طالبن بالتحقيق معه وفق القانون، إلا أن المحافظ وجه بحرمانهن من راتب الشهر الجاري -الذي يتم دفعه عبر الأهالي بمعدل 18 ألف ريال لكل معلمة.
وعبر حقوقيون عن إدانتهم مثل هكذا تصرفات خارجة عن القانون والعادات والتقاليد القبلية التي تجرّم الاعتداء اللفظي أو الجسدي على المرأة أيَّا كانت أسبابه، وتعتبره عيباً أسودَ
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي حوثي يعتدي على معلمات في محافظة البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.