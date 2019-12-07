انتقالي سيئون يرفض إنعقاد اجتماعات المكونات المشبوهة.. بيان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

أكدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون رفضها القاطع لإنعقاد أي اجتماع لأي من المكونات المشبوهة في هذا التوقيت لا سيما في مدينة سيئون انطلاقا مما تم الاتفاق عليه ضمن بنود اتفاق الرياض بعدم استحداث اي عمل سياسي او عسكري .

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وقالت القيادة في بيان لها: "نظرا لما قد تحدثه مثل تلك الاجتماعات من ارباك ومواجهات لاتحمد عقباها ودراء للفتنة فان القيادة المحلية بالمديرية تحمل المسؤولية الكامله الجهة المنظمة والراعية لهذا الاجتماع عن أي فتنة وستتخذ كافة الاجراءات لمنعها".

وأضافت: "وعليه فان القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي ستتواصل وستدعم كافة الجهود العقلانية المبذولة لتجنيب المديرية وابناءها أي اعمال قد تثير الفتن بينهم".