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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. مستشفيات زبيد وبيت الفقيه تستقبل 17 جريحا حوثيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ الحديدة
وصل 17جريحاً حوثياً إلى مستشفيات زبيد وبيت الفقيه ومدينة الحديدة عقب مشاركتهم في محاولات تسلل جنوبي الحديدة تصدت لها وحدات من القوات المشتركة، وفقاً لمصادر طبية في مركز المحافظة.
وكانت القوات المشتركة تصدت لمحاولات تسلل نفذتها مليشيات الحوثي خلال 24 ساعة الماضية في مناطق عدة بمديريتي التحيتا والدريهمي.
وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح أعداد من عناصر المليشيا الحوثية التي حاولت التسلل إلى مواقع القوات المشتركة وفرار من تبقى من المتسللين يجرون أذيال الخيبة.
يشار إلى أنه ومنذ تثبيت نقاط الانتشار في مدينة الحديدة؛ تصاعدت محاولات المليشيا الحوثية التسلل إلى المناطق المحررة في عدة مديريات بالساحل الغربي فشلت جميعها أمام بسالة أبطال القوات المشتركة
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