شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو فضيحة جديدة من موسم الرياض: مخدرات تحرش رقص إباحي وجنس على عينك يا بن سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي فيديو جديد لما يحصل خلف كواليس موسم الرياض و الترفيه الذي أدخله ولي عهد السعودية على بلاد الحرمين السعوديةالعظمى في الترفيه و الوناسة.

الفيديو يعتبر فضيحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ولم تكن لتتوقع ان مثل تلك الأمور ممكن ان تحدث في السعودية علنا وفي الاماكن العامة، ويمنع على الامن التدخل أو إقلاق راحة المترفهين في موسم الرياض أو في أي نشاط لهيئة الوناسة التي يقودها تركي آل الشيخ.

جديد "الخليج 365"

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تشاهد في الفيديو الذي أثار ضجة واسعة على عدة منصات في وسائل التواصل الإجتماعي، شاب وهو يتعاطى الحشيش و المخدرات و امام الجميع.

وشاب آخر يرقض مع فتاة برقصات إباحية كان التلفزيون السعودي يحظرها إن حصلت في إحدى الأفلام الأمريكية أو الهندية.

و الكثير من المناظر المقززة و المقرفة التي كانت تحصل خلف الأبواب المغلقة لفئة معينة من الأمراء في آل سعود، ولكن بن سلمان أخرجها للعامة ليتمتع الشعب بما تمتع به آل سعود لعقود طويلة.