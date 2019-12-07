شكرا لمتابعة خبر عن الحكومة اليمنية تعلن إنهاء تمرد مجموعة مسلحة في مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : ميليشيا الحزام الأمني تنسحب إلى معسكرها 7 اكتوبر .. وقوات الحماية الرئاسية في طريقها نحو العاصمة عدن رئيس الوزراء السوداني : لا حل عسكري في اليمن .. وجنودنا سيعودون تدريجياً قوات الحماية الرئاسية : تستكمل تحرير شقرة وتصل مشارف زنجبار واستعدادات عسكرية حاسمه مع ميلشيا " المجلس الانتقالي وزير الخارجية الإيراني : إيران تدعم مبادرات الحوار في اليمن

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