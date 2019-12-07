الإرياني: شحنة الأسلحة المضبوطة تدحض مزاعم الحوثي عن السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني: شحنة الأسلحة المضبوطة تدحض مزاعم الحوثي عن السلامالإرياني: شحنة الأسلحة المضبوطة تدحض مزاعم الحوثي عن السلام

السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أمس الجمعة إن "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن مطالبين بإنقاذ الشعب اليمني من التدخل الإيراني وباتخاذ إجراءات حازمة لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيا الحوثية".



وأكد الإرياني، مساء الجمعة في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع "تويتر"، أن مصادرة البحرية الأميركية شحنة أسلحة إيرانية مكونة من كمية كبيرة من أجزاء صواريخ متقدمة كانت متجهة للميليشيا الحوثية على متن زورق في بحر العرب، يكشف استمرار النظام الإيراني في تهريب أسلحته للحوثيين لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة والأمن الإقليمي والدولي.

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واعتبر ذلك "خرقاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الدولية بشأن الأزمة في اليمن وفي مقدمتها القرار 2216".

وأضاف وزير الإعلام اليمني: "على المجتمع الدولي إدراك استمرار إيران في تهريب أحدث الأسلحة العسكرية للحوثيين".

ولفت إلى أن الميليشيا الحوثية "تسعى لتطوير قدراتها العسكرية وتعتمد بشكل رئيسي على الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية الصنع، رغم ما تروج له من كلام عن التهدئة والسلام"، مشيراً لـ"توظيفها موانئ الحديدة كمنافذ للتهريب".

وأشار الإرياني إلى أن شحنة الأسلحة الإيرانية المضبوطة "تدحض مزاعم الميليشيا الحوثية عن السلام، وتؤكد أن التهدئة في قاموسها مجرد مناورة سياسية وجرعة تخدير لكسب المزيد من الوقت وتعويض ما فقدته من مخزون بشري وأسلحة نوعية ومحاولة تغيير المعادلة العسكرية وموازين القوة على الأرض".