شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان... أول صورة لـ"محمد سعيد" الشمراني المتدرب السعودي الذي أطلق النار بقاعدة عسكرية أمريكية.. وهذا مصيره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان... أول صورة لـ"محمد سعيد" الشمراني المتدرب السعودي الذي أطلق النار بقاعدة عسكرية أمريكية.. وهذا مصيره

نشرت حسابات أمريكية على منصات التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها للمتدرب السعودي، محمد سعيد الشمراني، الذي يشتبه في أنه منفذ عملية إطلاق النار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أطلق شخص النار داخل قاعدة ”بنساكولا“ الجوية في فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من ضمنهم المهاجم وإصابة آخرين.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد الفيديو الصادم واسمع ماقالته “بدور البراهيم” للسعودية “هند القحطاني” ..كلام يستحي اجراء الرجال عن قوله ( شاهد صور + فيديو فاضح ومخجل )

فضيحة مدوية هزت هذه الدولة الخليجية الثرية ..أكاديمية تقدم على هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا والنتيجة كارثية ومرعبة ( لن تصدق ماذا فعلت الدكتورة الجامعية )

وردنا الان ...شاب سعودي جريء وشجاع يباغت الامريكيين في عقر دارهم ويقوم بهذا العمل الذي ارعب وزارة الدفاع الامريكية وهز امريكا كلها ( صورة + الاسم )

عاجل ..قناة العربية تقطع كل برامجها وتعلن عن مرسوم ملكي عاجل من الملك سلمان لكافة الاجهزة الامنية والعسكرية السعودية والتطبيق فورا ( نص المرسوم الملكي )

فنانة شهيرة وفي غاية الجمال والاثارة تصدم الجميع وتبكي بحرقة وتفضح زوجها بأنه يخونها مع مرأة حسناء ويمارس معها الرذيلة طوال 5 سنوات ( صورة فاضحة )

Advertisements

تحذير خطير...لا تغتسل في هذا الوقت مهما كانت الاسباب فقد يؤدي الى وفاتك وانت في الحمام او تصاب بالشلل التام

شاهد بالفيدو : الراقصة “فيفي عبده” لا تخجل من الناس ولا تخاف الله وتصعق الجميع بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا بعد أسبوعين فقط من وفاة شقيقتها !

عاجل..الحوثي يخرج عن صمته ويصعق الجميع ويكشف عن 14 من القيادات المؤتمرية وافقت على تصفية الرئيس الراحل علي عبد الله صالح مقابل هذا العرض

ورد للتو ...السعودية تعلن رسميا انهاء الحرب ووقف القتال وأمير سعودي رفيع يباغت الجميع ويؤكد ان اليمن ضمن المنظومة الخليجية رغما عن انف الجميع

عاجل..خبر صاعق للملك سلمان وولي عهده.. القوات السعودية في عدن تتعرض لضربة قاصمة للظهر والنيران تلتهم عربات ومدرعات السعودية ( 2 صور صادمة )

وردنا الان..مصرع مدير امن عدن شلال شايع على يد شاب يمني سدد له طعنة غادرة في العنق في احد مطاعم ابو ظبي (شاهد صورة شلال شايع وهو مضرج بدمائه )

وتظهر الصورة التي يبدو أنها التُقطت من بطاقة هوية خاصة لمحمد سعيد الشمراني ملامح وجهه بوضوح، كما تظهر في البطاقة بعض معلوماته الشخصية بما في ذلك الاسم.

وفي وقت سابق اليوم، قالت قناة NBC News الأمريكية إن محمد سعيد الشمراني المتهم بتنفيذ الهجوم ”ملازم في سلاح الجو بالمملكة العربية السعودية“.

وتضم القاعدة التي وقع فيها الهجوم 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف و400 مدني، وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتُعرف بأنها ”مهد طيران سلاح البحرية“، كما أنها تستقبل طلابًا من كافة أنحاء العالم.

ويأتي حادث إطلاق النار اليوم بعد يومين فقط من قيام بحار أمريكي بقتل اثنين من الموظفين المدنيين، وإصابة آخر قبل أن يقتل نفسه في بيرل هاربور في حوض بناء السفن في هاواي.