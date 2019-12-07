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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.."الزعيم العربي" الوحيد الذي وجه صفعة لـ " نتنياهو " ورفض استقباله رغم اصطحاب الأخير لوزير الخارجية الأمريكي لإحراجه ( لن تصدق من هو ( تفاصيل)

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