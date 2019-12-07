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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفيديو الصادم واسمع ماقالته “بدور البراهيم” للسعودية “هند القحطاني” ..كلام يستحي اجراء الرجال عن قوله ( شاهد صور + فيديو فاضح ومخجل )

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