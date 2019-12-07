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صنعاء - ياسمين الخيامي - فضيحة مدوية هزت هذه الدولة الخليجية الثرية ..أكاديمية تقدم على هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا والنتيجة كارثية ومرعبة ( لن تصدق ماذا فعلت الدكتورة الجامعية )

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كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة مدوية هزت هذه الدولة الخليجية الثرية ..أكاديمية تقدم على هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا والنتيجة كارثية ومرعبة ( لن تصدق ماذا فعلت الدكتورة الجامعية ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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