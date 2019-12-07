شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موجة برد وأجواء ممطرة على حضرموت من اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موجة برد وأجواء ممطرة على حضرموت من اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 الخليج 365 توقعت جهات الطقس أن تبدأ الأجواء الممطرة الدخول إلى وادي حضرموت وصحرائها وساحلها من ظهر اليوم السبت.

وقالت إن موجة برد تستمر عدة أيام، تتخللها سحب متوسطة ومنخفضة وهطول أمطار متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة، قد تصل في بعض المناطق إلى الغزيرة. Advertisements ودخلت سواحل المهرة وحضرموت وسقطرى وشبوة تحت تأثيرات تدفقات السحب من بحر العرب. ورجحت أن تشهد محافظات الجنوب أجواء غائمة كليا مع نشاط للرياح الباردة. وأهابت جهات الطقس بالجميع أخذ الحيطة والحذر من التعرض للرياح الباردة.

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