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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأجهزة الأمنية بعدن تحبط تهريب مضاد طائرات لمليشيا الحوثي صور
السبت 7 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أفشلت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، عصر أمس الجمعة، محاولة تهريب سلاح مضاد للطائرات من نوع دشكا عيار 14.5.
وأوضحت مصادر إن إحباط محاولة تهريب سلاح متوسط، بعد عملية تفتيش دقيقة نفذها أفراد نقطة العلم، حيث تم العثور على السلاح المتوسط مخفي أسفل شاسية سيارة من توع زلومة، مخصصه لنقل الركاب، غادرت العاصمة عدن في طريقها إلى محافظة أبين، ومنها إلى إلى جماعة الحوثي او العناصر الإرهابية.
ورجحت نقل السلاح إلى جماعة الحوثي المرابطة في ثرة أو العناصر المتطرفة الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الامن ولاستقرار.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة والمهرب لاستكمال الإجراءات القانونية، وإحالته إلى السلطات المختصة.
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