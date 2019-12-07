شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تناول البيض مع الموز قد يؤدي للوفاة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي -

جديد الخليج 365:

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ضرار تناول البيض مع الموز، ليست مؤكدة خاصة بعد انتشار شائعات تشير إلى أن تناول البيض مع الموز قد يؤدى إلى الوفاة إلا أن الكثير من الدراسات تشير إلى الفوائد التى تعود على الجسم جراء تناول البيض مع الموز.



نستعرض فى سياق التقرير التالى ماهية أضرار تناول البيض مع الموز وما هي الأخطار التى يواجهها الإنسان.



أضرار تناول البيض مع الموز



أضرار تناول البيض مع الموز، تتمحور حول وجود مواد ملوثة وضارة بهما نتيجة عدم تنظيفهما أو حتى الإحتفاظ غير الصحيح بهما، كما أنها لا تؤدى إلى الموت كما هو شائع وذلك وفقا للأبحاث العلمية إلا أن معظم الدراسات أكدت أن هناك فوائد عدة داخل البيض والموز، على الرغم من انتشار أقاويل حول الأضرار الجسمية التى يحدثها تناول البيض مع الموز.



الموز والفيتامينات



الموز كما هو معروف يعد مصدر جيد للفيتامينات والمعادن المختلفة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب، كما يمد الموز الجسم بالكربوهيدرات و البروتين والألياف الغذائية التى تعد مصدرا جيدا لإمداد الجسم بالطاقة، أما البيض فهو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم ومستويات عالية من البروتين، فالموز والبيض يشكل مزيجا صحيا وضارا فى نفس الوقت وذلك وفقا لطريقة تناوله.



صعوبة الهضم



تناول البيض مع الموز يتوقف على كيفية الاستخدام حيث أنه ينصح بعدم تناولهم بدون طبخهم حيث أنه يمكن أن يؤديا إلى صعوبة في الهضم فقط، وذلك نظرا لتفاعل محتويات البيضة النيئة "الكبريت" مع الكربوهيدرات الموجودة فى الموز الأمر الذى يعطل عملية الهضم.



الطريقة الصحية لتناول البيض مع الموز تساهم فى زيادة فرص الحمل حيث يعزز المزيج جانب الخصوبة و تنظيم الاختلالات الهرمونية، وهو أحد الأسباب الرئيسية للعقم عند النساء، كما يوفر البيض للجسم فيتامين د وخاصة أن انخفاض مستويات فيتامين (د) هي سبب آخر للعقم في عدد قليل من النساء.



كما يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن المختلفة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب، كما يعد البيض مع الموز نظامًا غذائيًا مثاليًا إلا أنه لابد من تناول هذا المزيج بعد التمرين وليس قبله نظرًا لأن التركيبة يمكن أن تكون ثقيلة بالنسبة للمعدة، فإن وجودها قبل ممارسة التمارين البدنية الشاقة قد يضع عبئًا هائلًا على الجهاز الهضمي ، مما يسبب عسر الهضم.

