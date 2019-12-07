شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن حليمة بولند تصدم القطريين بما فعلته في مدرجات الـ"Vip" أثناء مباراة منتخب قطر ضد نظيره الإماراتي في نصف نهائي كأس خليجي24...شاهد(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - صَدَمت الإعلامية الكويتية وعارضة الأزياء حليمة بولند، القطريين بما فعلته في مدرجات الـ"Vip" أثناء المباراة التي جمعت منتخب قطر ضد نظيره الإماراتي في نصف نهائي كأس خليجي24.
ونشرت "بولند" على حسابها في "سناب شات"، مقطع فيديو يوثق حضورها مباراة قطر والإمارات، فيما كانت المفاجأة أنها تشجع المنتخب الإماراتي ضد القطري.
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وأكد مغردون قطريون، أن الكويتية حليمة بولند، حصلت على مقعد الـ"Vip" بشكل مجاني من قطر، رغم أنها دعمت ما وصفوه بـ"الحصار الخليجي" ضد قطر.
واعتبر مغردون، أن حليمة بولند، كانت "فال سيء" على منتخب الكويت عندما شجعته ضد البحرين، ليخسر بالأربعة، ومن ثمَّ شجعت الإمارات ضد قطر، ويخسر بالأربعة.
وتعد الإعلامية الكويتية حليمة بولند، من أشد الشخصيات المشهورة في الكويت إثارة للجدل، لا سيما بعد مقطع فيديو نشرته العام الماضي، عن هدية مليونية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
يذكر أن المنتخب الإماراتي، خسر أمام نظيره القطري برباعية مقابل هدفين، في ختام مباريات الفريقين بدور المجموعات من "خليجي 24"، ليودع البطولة من الدور الأول.
تم منحها تذكرة VIP لحضور مباريات كأس الخليج وفي الأخير شجعت دولة الصهاينه في عقر دارنا !!! #استفزاز الشرهه مب عليك ، على الي عطاك تذكره دخول . اذا اهو رجال يمنشن اسمه ويقول انا عطيتها . @QFA #خليجي_24 #السعودية_قطر #كاس_الخليج_24 pic.twitter.com/LMwT1vzCZl— Eng. Saleh ALDosari (@aldosari_eng)
تم منحها تذكرة VIP لحضور مباريات كأس الخليج وفي الأخير شجعت دولة الصهاينه في عقر دارنا !!! #استفزاز— Eng. Saleh ALDosari (@aldosari_eng) December 4, 2019
الشرهه مب عليك ، على الي عطاك تذكره دخول .
اذا اهو رجال يمنشن اسمه ويقول انا عطيتها . @QFA #خليجي_24 #السعودية_قطر #كاس_الخليج_24 pic.twitter.com/LMwT1vzCZl
كانت هذه تفاصيل خبر حليمة بولند تصدم القطريين بما فعلته في مدرجات الـ"Vip" أثناء مباراة منتخب قطر ضد نظيره الإماراتي في نصف نهائي كأس خليجي24...شاهد(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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