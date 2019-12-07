- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خيبة عسكرية للمليشيا.. مستشفيات الحديدة تستقبل 17 مصابا حوثيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خيبة عسكرية للمليشيا.. مستشفيات الحديدة تستقبل 17 مصابا حوثيا
السبت 7 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
في خيبة جديدة للحوثي، وداعميه، كشفت مصادر طبية في مدينة الحديدة عن وصول 17 جريحا من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية إلى مستشفيات المدينة.
وقالت المصادر إن المصابين شاركوا في هجمات للمليشيا على مواقع القوات المشتركة جنوب محافظة الحديدة.
وأوضحت أن القوات المشتركة تصدت لهجمات شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية على مواقعها في المناطق العسكرية جنوب محافظة الحديدة.
وتكبدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح، بسبب استبسال القوات المشتركة في التصدي للهجوم.
وأجبرت المليشيا عناصرها على الانسحاب بعد فشلها في تحقيق أي اختراق في الآونة الأخيرة.
وكانت مليشيات الحوثي صعدت من انتهاكاتها في أنحاء متفرقة من محافظة الحديدة، في تنصل من كل الاتفاقيات الموقع عليها بإشراف الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر خيبة عسكرية للمليشيا.. مستشفيات الحديدة تستقبل 17 مصابا حوثيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.