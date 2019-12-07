عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خيبة عسكرية للمليشيا.. مستشفيات الحديدة تستقبل 17 مصابا حوثيا

السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

في خيبة جديدة للحوثي، وداعميه، كشفت مصادر طبية في مدينة الحديدة عن وصول 17 جريحا من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية إلى مستشفيات المدينة.



وقالت المصادر إن المصابين شاركوا في هجمات للمليشيا على مواقع القوات المشتركة جنوب محافظة الحديدة.

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وأوضحت أن القوات المشتركة تصدت لهجمات شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية على مواقعها في المناطق العسكرية جنوب محافظة الحديدة.

وتكبدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح، بسبب استبسال القوات المشتركة في التصدي للهجوم.

وأجبرت المليشيا عناصرها على الانسحاب بعد فشلها في تحقيق أي اختراق في الآونة الأخيرة.

وكانت مليشيات الحوثي صعدت من انتهاكاتها في أنحاء متفرقة من محافظة الحديدة، في تنصل من كل الاتفاقيات الموقع عليها بإشراف الأمم المتحدة.