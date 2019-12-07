شكرا لمتابعة خبر عن توجيهات حوثية لقيادات مؤتمر العاصمة صنعاء .. بإستبدال مصطلح الشهيد بالخائن عند الحديث عن صالح وازاحة صوره فورا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : أول رد حوثي على تصريحات السعودية بشأن دور الحوثيين في مستقبل اليمن سم قاتل : شرب الماء في هذه الحالة خطير للغاية قد يدمر حياتك للابد تغير مفاجئ في موقف الحكومة السودانية من حرب اليمن.. لا حل عسكري هناك وتتعهد بإعادة إرسال جنودها عاجل : السعودية تقطع الشك باليقين حول مشاركة الحوثيين في مستقبل اليمن .. وعن فتح مطار صنعاء الدولي (تفاصيل هامة)

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