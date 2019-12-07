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صنعاء - ياسمين الخيامي - فنانة شهيرة وفي غاية الجمال والاثارة تصدم الجميع وتبكي بحرقة وتفضح زوجها بأنه يخونها مع مرأة حسناء ويمارس معها الرذيلة طوال 5 سنوات ( صورة فاضحة )

2019/12/07 الساعة 02:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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