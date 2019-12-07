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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الحوثي يخرج عن صمته ويصعق الجميع ويكشف عن 14 من القيادات المؤتمرية وافقت على تصفية الرئيس الراحل علي عبد الله صالح مقابل هذا العرض

2019/12/07 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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