إب: وفاة 54 طفل بوبائي "الكوليرا والدفتيريا" خلال العام الجاري

كشف مصدر طبي في محافظة إب، وسط اليمن، عن إحصائية جديدة لأعداد الوفيات نتيجة وبائي الكوليرا والدفتيريا في صفوف الأطفال خلال العام الجاري.



وقال المصدر، إن الأطفال دون سن الخامسة عشر، كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب وبائي الكوليرا والدفتيريا المنتشرين في المحافظة.



وأضاف المصدر أن 38 طفلا توفوا جراء اصابتهم بوباء الكوليرا، فيما تم تسجيل 16 حالة وفاة بين الأطفال من دون الخامسة عشر نتيجة إصابتهم بوباء الدفتيريا منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي.



وعن حالات الاشتباه فقد تم توثيق 37.216 حالة اشتباه بالكوليرا و90 حالة اشتباه بالدفتيريا خلال ذات الفترة.



وتتربع محافظة إب على قائمة المحافظات في أعداد الوفيات بالأوبئة وفق تقارير دولية ومحلية، نظراً لانهيار المنظومة الطبية في المحافظة وفساد قيادات نافذة في مليشيا الحوثي الانقلابية متهمة بنهب المساعدات الطبية.

