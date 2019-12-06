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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جريمة جديدة .. الميليشيات تقتل إمراة في صعدة وتهدم منزلها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019
الخليج 365
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على قتل امرأة في منطقة زور وادعة بمديرية "الصفراء" أثناء محاولتها منع الجراف التابعة لمليشيا الحوثي من هدم منزل عائلتها.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن مصدر محلي قوله، أن ان القيادي الحوثي المدعو "لطف العواوي" باشر هو ومرافقيه بإطلاق النار على المرأة واردوها قتيله ومنعوا أقاربها من إسعافها حتى فارقت الحياة.
وأكد المصدر ذاته أن مليشيا الحوثي الإرهابية تنفذ حملة بسط وتخريب في أراضي وعقارات المواطنين بحجة أنها أراضي وعقارات تابعة للأوقاف وأملاك الدولة.
وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها قيادات الميليشيات الميدانية ومشرفيهم في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتهم ضد المدنيين الرافضين لإنتهاكاتهم وتعسفاتهم .
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