اليمن تحذر من إستمرار رفض الميليشيات السماح بتقييم حالة خزان صافر العائم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

الخليج 365

حذرت اليمن من استمرار الميليشيات الحوثية رفض السماح لفريق الخبراء الأممين من تقييم حالة خزان صافر العائم والذي يحتوي مليون ومائة وأربعون ألف برميل من النفط الخام، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية خطيرة في البحر الأحمر .. مطالبة الأمين العام ومجلس الأمن ممارسة الضغوط الحقيقية والتدخل للضغط على الميليشيات الحوثية للسماح للفريق الفني بالوصول و تقييم الحالة الفنية للخزان.



جاء ذلك خلال لقاء مندب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم بوكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، وفق ما ذكرته وكالة سبأ الرسمية .

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وخلال اللقاء تم استعراض جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق السلام المستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.

وتطرق اللقاء إلى المستجدات الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الحديدة و تعنت الميليشيات الحوثية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وتنفيذ الانسحابات من موانئ ومدينة الحديدة، رغم المرونة والتعاون الإيجابي من قبل الحكومة اليمنية في تسهيل مهمة المبعوث الخاص إلى اليمن والجنرال جوها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في اليمن لتنفيذ الاتفاق والذي يكتسب أهمية لتحقيق السلام المستدام وبناء الثقة ومؤشر إيجابي يسبق أي جولة جديدة من المشاورات.

وسلط السعدي الضوء على توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض بمضمونه الكامل وعودة دولة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لممارسة مهامهم و تفعيل دور كافة سلطات الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، وضم كافة التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة في قوام وزارتي الدفاع والداخلية، وتوحيد الصف الوطني لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران واستئناف مرحلة البناء والتنمية وترسيخ الأمن و الاستقرار.

وأشار السعدي إلى أن الجمهورية اليمنية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع ايران بتاريخ 2 أكتوبر 2015، و أن ما أقدمت عليه ايران من اعتراف بممثل الميليشيات الحوثية المسلحة سفيراً لديها وتسليمه مقر البعثة اليمنية وتمكينه من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة يمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية مما يستدعي استنكاره ومواجهته من قبل المجتمع الدولي، ومطالبة مجلس الأمن والأمين العام بإدانة هذا التصرف من قبل النظام الإيراني لمنع أي محاولة من قبل أي دولة مارقة من وضع سابقة خطيرة في انتهاك القانون الدولي.

من جانبها أكدت السيدة ديكارلو على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس وتنفيذ اتفاق الحديدة ووقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.