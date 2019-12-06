الحزام الأمني يحبط محاولة إختطاف فتاتين في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

الخليج 365

أحبطت قوات القطاع الخامس التابعة للحزام الأمني في عدن محاولة إختطاف فتاتين من قبل ثلاثة أشخاص من نازحي محافظة الحديدة.

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وأفاد بيان صادر عن إعلام الحزام، ان النازحين حاولوا إستعطاف الأهالي في مدينة الشعب عن طريق التسول و الحاجه وقاموا بخطف الفتاتين والهروب بهم إلى مخيم النازحين وتمكنت إحدى الفتيات من الإفلات والهرب منهم قبل وصولهم للمخيم وإبلاغ أحد اطقم طوارئ القطاع القريبة الذي كان يقوم بعملية تمشيط في المنطقة.

واكد البيان نزول قوات الطوارئ وضبط الخاطفين الثلاثة وهم (ي.ع.س)و (و.ع)و (ح.ق.م) الذين سعو جاهدين بمحاولات للتخفي والهرب أثناء نزول القوة ولكنهم فشلوا بعد التعرف عليهم من قبل الفتيات وتمكن القوات من القبض عليهم .. مشيراً إلى انه جرى بعدها تسليم الخاطفين لشرطة الشعب لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

وصرح قائد القطاع الخامس ايمن العقربي أن مخيمات النازحين وضعت لحماية الأسر من العدوان الحوثي على مناطقهم ولكن البعض يريد منها ان تكون وكرا للجرائم وحماية للأعمال المخالفة للقانون ونلاحظ ارتفاع مستوى الجريمة في مخيمات النازحين وهذا ما لن نسمح به وسنضرب بيد من حديد كل من يخالف أو يهدد الأمن في العاصمة عدن.